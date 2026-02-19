ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В РНПЦ ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ПРОВЕДЕНА УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ НОВОРОЖДЕННОМУ


11:59 20.02.2026

В РНПЦ детской хирургии проведена уникальная операция новорожденному.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, высокотехнологичная операция выполнена новорожденному (гражданину России) с массой тела 2,5 кг.

«По экстренным показаниям мы провели одноэтапную хирургическую коррекцию сложного врожденного порока сердца: перерыва дуги аорты и дефекта межжелудочковой перегородки. Особенность - низкая масса тела малыша. В мировой практике при таком весе операции этих пороков выполняют в 2 этапа. В данном же случае мы приняли решение выполнить коррекцию одномоментно, что позволило сразу устранить критическое нарушение кровообращения и избежать вынужденного ожидания», - отметил директор РНПЦ, главный внештатный детский кардиохирург Минздрава Константин Дроздовский.

Операция проведена бесплатно в рамках оказания экстренной медпомощи.

В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо.

«Специалисты РНПЦ продолжат оказывать помощь детям с врожденными пороками сердца, включая пациентов из других стран», - добавил Константин Дроздовский
