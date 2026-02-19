С учетом обращений потребителей Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверило рынок доставки еды и выявило ряд нарушений со стороны некоторых субъектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, так, при оформлении заказа на доставку еды потребителям не предоставлялся выбор формы оплаты – в большинстве случаев оплата предлагалась исключительно в безналичной форме (платежной картой), но также зафиксирован случай приема только наличных средств.

Кроме того, выявлены факты отсутствия на сайте всей необходимой информации и установления необоснованных ограничений в виде минимальной суммы заказа.

К числу организаций, в деятельности которых выявлены нарушения, относятся: УП «Мак.Бай» (рестораны «Mak.by»), ООО «КреативФудС-Восток» и ООО «Бел Фуд Сервис» (рестораны «KFC»), ООО «Бургер БК» (рестораны «Burger King»), ООО «Компания Кафе Гараж» (рестораны «GARAGE»), а также ООО «Фуд Лайм» (сервис eda-dostavka.by).

По данным фактам всем указанным субъектам выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Контроль за соблюдением прав граждан в данной сфере будет продолжен.