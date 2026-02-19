ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ТУРЕЦКИЙ БАД «ОРЗАКС ЭФФЕРВЕСЕНТ ВИТАМИН С» ПРИЗНАН ОПАСНЫМ И ЗАПРЕЩЕН В БЕЛАРУСИ


10:12 20.02.2026

Министерство здравоохранения Беларуси ввело запрет на ввоз, хранение, транспортировку и использование биологически активной добавки «Орзакс Эффервесент Витамин С» (Orzax Effervescent Vitamin C).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, решение принято по результатам государственного санитарного надзора, который выявил серьезные нарушения норм безопасности в данной продукции турецкого производства.

Лабораторные исследования показали, что содержание аскорбиновой кислоты в суточной дозе добавки со вкусом апельсина превышает верхний допустимый уровень потребления в 2,2 раза. Производителем опасного препарата является турецкая компания Bender Saglik Hizmetleri Tic. L.S. В связи с выявленной угрозой главный государственный санитарный врач страны подписал постановление № 16 от 19 февраля 2026 года о немедленном изъятии БАД из обращения.

Специалисты предупреждают, что такая высокая концентрация активного вещества может нанести серьезный вред организму. Передозировка витамином С часто провоцирует нарушения работы желудочно-кишечного тракта, головные боли, бессонницу и аллергические реакции. При длительном бесконтрольном приеме доз свыше 2000 мг значительно возрастает риск образования камней в почках и возникновения тромбозов.

В ведомстве подчеркивают, что самолечение витаминными комплексами недопустимо и требует консультации с врачом. Полный перечень принятых санитарных мер и официальные документы надзорного органа опубликованы на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
