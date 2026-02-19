|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ТУРЕЦКИЙ БАД «ОРЗАКС ЭФФЕРВЕСЕНТ ВИТАМИН С» ПРИЗНАН ОПАСНЫМ И ЗАПРЕЩЕН В БЕЛАРУСИ
10:12 20.02.2026
Министерство здравоохранения Беларуси ввело запрет на ввоз, хранение, транспортировку и использование биологически активной добавки «Орзакс Эффервесент Витамин С» (Orzax Effervescent Vitamin C).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, решение принято по результатам государственного санитарного надзора, который выявил серьезные нарушения норм безопасности в данной продукции турецкого производства.
Лабораторные исследования показали, что содержание аскорбиновой кислоты в суточной дозе добавки со вкусом апельсина превышает верхний допустимый уровень потребления в 2,2 раза. Производителем опасного препарата является турецкая компания Bender Saglik Hizmetleri Tic. L.S. В связи с выявленной угрозой главный государственный санитарный врач страны подписал постановление № 16 от 19 февраля 2026 года о немедленном изъятии БАД из обращения.
Специалисты предупреждают, что такая высокая концентрация активного вещества может нанести серьезный вред организму. Передозировка витамином С часто провоцирует нарушения работы желудочно-кишечного тракта, головные боли, бессонницу и аллергические реакции. При длительном бесконтрольном приеме доз свыше 2000 мг значительно возрастает риск образования камней в почках и возникновения тромбозов.
В ведомстве подчеркивают, что самолечение витаминными комплексами недопустимо и требует консультации с врачом. Полный перечень принятых санитарных мер и официальные документы надзорного органа опубликованы на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 19.02.2026
Курсы в банках
на 20.02.2026
Конвертация в банках
на 20.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте