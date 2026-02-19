Постановлением Министерства образования от 12 февраля 2026 г. № 32 определены сроки проведения в 2026 году вступительной кампании для получения высшего образования.

Как сообщает Национальный правовой портал, сроки приема документов для получения общего высшего и специального высшего образования в учреждения высшего образования (УВО):

с 12 по 17 июля – в государственных УВО за счет бюджетных средств и на платной основе;

с 12 по 19 июля – на очной (дневной) форме по направлениям образования «Сельское хозяйство», «Ветеринария», «Рыбное хозяйство» и «Охрана труда» (за счет бюджетных средств и на платной основе) и по всем специальностям в Военной академии Республики Беларусь, Академии МВД, Могилевском институте МВД и Институте пограничной службы Республики Беларусь, а также на военных факультетах и военном институте без права юридического лица в УВО за счет бюджетных средств;

с 15 ноября по 5 декабря – для поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Лица, изъявившие желание поступить в УВО для получения высшего образования на платной основе, не сдающие вступительные испытания в УВО, подают документы в следующие сроки:

с 12 по 26 июля – в Университете гражданской защиты МЧС;

с 12 июля по 2 августа – в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям;

с 15 ноября по 5 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля;

с 12 июля по 1 августа – в иных случаях.

Срок подачи документов с 12 по 14 июля определен для выпускников:

профильных классов (групп) профессиональной направленности учреждений общего среднего образования, поступающих в соответствии с абзацем двадцать первым пункта 23 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования;

освоивших содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи в период пребывания в Национальном детском технопарке и поступающих в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 23 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования.

С 27 июня по 1 июля подают документы:

лица, освоившие содержание программы объединения по интересам с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины «Школа управления (общественно-гуманитарный профиль)», реализуемой Академией управления при Президенте Республики Беларусь в учебном году, который завершился в год приема, и поступающих в соответствии с абзацем двадцать вторым пункта 23 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования;

победители (дипломы I, II, III степени) университетских олимпиад, проведенных УВО в учебном году, при поступлении в эти УВО в соответствии с абзацем тринадцатым пункта 23 Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования.

Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний:

с 18 по 20 июля – в Университете гражданской защиты МЧС;

с 20 по 21 июля – на военном факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы;

с 18 по 25 июля – в иных УВО;

с 20 по 25 июля – в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям;

с 6 по 15 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

Сроки зачисления абитуриентов на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования за счет средств бюджета:

2 июля – победители (дипломы I, II, III степени) университетских олимпиад при поступлении в соответствующие УВО и лица, освоившие содержание программы объединения по интересам с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины «Школа управления (общественно-гуманитарный профиль)», реализуемой Академией управления при Президенте Республики Беларусь;

по 22 июля – в Военной академии Республики Беларусь, Институте пограничной службы Республики Беларусь, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах в УВО;

по 29 июля – в Академии МВД, Могилевском институте МВД;

по 27 июля – в иных государственных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля);

по 20 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

На места, установленные цифрами приема для получения высшего образования на платной основе, установлены следующие сроки зачисления абитуриентов:

по 3 августа – в УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля);

по 20 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные УВО на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.

Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших на территории Украины, прибывших в Республику Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.