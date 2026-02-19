Рабочая поездка министра антимонопольного регулирования и торговли Артура Карповича 19 февраля в Брестскую область началась с посещения офиса ООО «Санта Ритейл».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе встречи с коллективом, объединяющим почти 11 тысяч сотрудников, глава ведомства подчеркнул: в условиях внешнего давления торговая сфера становится стратегическим рубежом. По словам министра, сегодня каждое рабочее место — это «боевой пост», а надежное обеспечение граждан товарами и патриотическое воспитание молодежи являются залогом устойчивости всей страны.

Тема экономической независимости получила развитие на предприятии «Аккумуляторный Альянс», где Артур Карпович ознакомился с производственными мощностями. Было отмечено, что компетенции завода позволяют полностью закрыть потребности внутреннего рынка за счет собственного производства. Это подтверждает, что белорусская промышленность способна успешно решать задачи импортозамещения, укрепляя технологический суверенитет региона.

Завершающим этапом поездки стал личный контроль работы торговых объектов и АЗС по маршруту следования. Проинспектировав качество обслуживания, глава МАРТ дал рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов хозяйствования. Министр резюмировал, что в вопросах продовольственной безопасности и комфорта граждан не может быть мелочей, так как именно из них складывается общая мощь государства.