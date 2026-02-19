ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ГЛАВА МАРТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ БРЕСТЧИНЫ И ПРИЗВАЛ БИЗНЕС К УСИЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА


08:03 20.02.2026

Рабочая поездка министра антимонопольного регулирования и торговли Артура Карповича 19 февраля в Брестскую область началась с посещения офиса ООО «Санта Ритейл».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе встречи с коллективом, объединяющим почти 11 тысяч сотрудников, глава ведомства подчеркнул: в условиях внешнего давления торговая сфера становится стратегическим рубежом. По словам министра, сегодня каждое рабочее место — это «боевой пост», а надежное обеспечение граждан товарами и патриотическое воспитание молодежи являются залогом устойчивости всей страны.

Тема экономической независимости получила развитие на предприятии «Аккумуляторный Альянс», где Артур Карпович ознакомился с производственными мощностями. Было отмечено, что компетенции завода позволяют полностью закрыть потребности внутреннего рынка за счет собственного производства. Это подтверждает, что белорусская промышленность способна успешно решать задачи импортозамещения, укрепляя технологический суверенитет региона.

Завершающим этапом поездки стал личный контроль работы торговых объектов и АЗС по маршруту следования. Проинспектировав качество обслуживания, глава МАРТ дал рекомендации по совершенствованию деятельности субъектов хозяйствования. Министр резюмировал, что в вопросах продовольственной безопасности и комфорта граждан не может быть мелочей, так как именно из них складывается общая мощь государства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2026
валюта курс
EUR 3.3650
USD 2.8517
RUB 3.7300
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0065
USD 2.8517 +0.0051
RUB 3.7300 -0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3630
USD 2.8440 2.8550
RUB 3.7100 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 20.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1795
EUR/RUB 90.3000 90.4000
USD/RUB 76.4500 76.9000
подробнее
