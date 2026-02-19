19 февраля 2026 г. под председательством министра экономики Юрия Чеботаря состоялось заседание коллегии «Об оценке эффективности работы по управлению деятельности подчиненных организаций», сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Участники мероприятия заслушали отчеты директора НИЭИ Минэкономики Натальи Берченко, директора РУП «Информационный центр Минэкономики» Максима Вашемирского и первого заместителя директора Национального агентства инвестиций и приватизации Алексея Пушкарева о проделанной работе в 2025-м и планах на будущий год.

Министр экономики поставил руководителям подчиненных организаций напряженные задачи.

«Закрепляется роль НИЭИ как ведущей экономической «фабрики мысли»: это Центр прикладных исследований и разработок, обеспечивающий аналитическое сопровождение деятельности министерства. Также в числе приоритетных направлений работы института экспертное сопровождение подготовки Прогноза-2027 и Союзного прогноза на 2027-2029 годы, разработка методической основы для создания проектных документов в сфере туризма и по другим стратегическим направлениям деятельности Минэкономики», – отметил Юрий Чеботарь.

Министр обозначил, что KPI НАИП помимо результативности поиска инвесторов, станут качество продвижения перспективных инвестпроектов и наращивание взаимодействия с регионами.

«Необходимо проактивно взаимодействовать с зарубежными партнерами для привлечения инвестиций в нашу страну, в том числе путем организации инвестфорумов, бизнес-миссий, в рамках международных площадок. Важно усилить роль регионов в инвестиционном процессе, вести совместную работу по выработке перспективных инвестпроектов, определению площадок для создания промышленных парков в каждой из областей», – подчеркнул Юрий Чеботарь.

Среди ключевых задач Информационного центра – дальнейшее развитие Единого государственного реестра сведений о банкротстве с акцентом на повышении защиты информации.