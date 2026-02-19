ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ ОПРЕДЕЛИЛО ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2026 ГОД


08:02 20.02.2026

19 февраля 2026 г. под председательством министра экономики Юрия Чеботаря состоялось заседание коллегии «Об оценке эффективности работы по управлению деятельности подчиненных организаций», сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Участники мероприятия заслушали отчеты директора НИЭИ Минэкономики Натальи Берченко, директора РУП «Информационный центр Минэкономики» Максима Вашемирского и первого заместителя директора Национального агентства инвестиций и приватизации Алексея Пушкарева о проделанной работе в 2025-м и планах на будущий год.

Министр экономики поставил руководителям подчиненных организаций напряженные задачи.

«Закрепляется роль НИЭИ как ведущей экономической «фабрики мысли»: это Центр прикладных исследований и разработок, обеспечивающий аналитическое сопровождение деятельности министерства. Также в числе приоритетных направлений работы института экспертное сопровождение подготовки Прогноза-2027 и Союзного прогноза на 2027-2029 годы, разработка методической основы для создания проектных документов в сфере туризма и по другим стратегическим направлениям деятельности Минэкономики», – отметил Юрий Чеботарь.

Министр обозначил, что KPI НАИП помимо результативности поиска инвесторов, станут качество продвижения перспективных инвестпроектов и наращивание взаимодействия с регионами.

«Необходимо проактивно взаимодействовать с зарубежными партнерами для привлечения инвестиций в нашу страну, в том числе путем организации инвестфорумов, бизнес-миссий, в рамках международных площадок. Важно усилить роль регионов в инвестиционном процессе, вести совместную работу по выработке перспективных инвестпроектов, определению площадок для создания промышленных парков в каждой из областей», – подчеркнул Юрий Чеботарь.

Среди ключевых задач Информационного центра – дальнейшее развитие Единого государственного реестра сведений о банкротстве с акцентом на повышении защиты информации.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2026
валюта курс
EUR 3.3650
USD 2.8517
RUB 3.7300
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3609 -0.0065
USD 2.8517 +0.0051
RUB 3.7300 -0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3630
USD 2.8440 2.8550
RUB 3.7100 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 20.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1795
EUR/RUB 90.3000 90.4000
USD/RUB 76.4500 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте