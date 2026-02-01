В Беларуси вводится полный запрет на ввоз и использование биологически активной добавки «Витамин D3» производства российского ИП Муратовой А.В. Соответствующее решение принял Главный государственный санитарный врач республики 19 февраля 2026 года после того, как в ходе проверки были выявлены грубые нарушения норм безопасности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, основанием для изъятия продукции из обращения стали результаты экспертизы, показавшие критическое завышение дозировки. Установлено, что фактическое содержание витамина D3 в суточной порции препарата превышает максимально допустимый уровень в 3,3 раза. Такая концентрация классифицирует добавку как потенциально опасную для жизни и здоровья.

Специалисты подчеркивают, что употребление данного БАДа может привести к тяжелому гипервитаминозу. Избыток витамина провоцирует резкий подъем уровня кальция, что влечет за собой риск поражения сердечно-сосудистой системы и почек. При появлении таких симптомов, как тошнота, слабость или спутанность сознания на фоне приема добавок, медики рекомендуют незамедлительно обращаться за помощью.