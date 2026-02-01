Один из приоритетов Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси – развитие биржевой торговли, и январские итоги работы Белорусской универсальной товарной биржи это подтверждают.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в первом месяце года проведено 259 торговых сессий, общая сумма заключенных сделок превысила 1,19 млрд рублей, что на 2 % больше, чем в январе прошлого года. Особенно заметно вырос экспорт: объем сделок достиг почти 500 млн рублей, прибавив 13 % к январю 2025 года.

Самыми популярными белорусскими товарами на внешнем рынке традиционно являются пиломатериалы, мясо-молочная продукция и аминокислоты. На внутреннем рынке чаще всего покупали шрот масличный, кормовые добавки, круглые лесоматериалы, черные металлы, уголь и щепу.

Совокупный экономический эффект (экономия на закупках и дополнительная выручка от экспортных продаж) для участников торгов составил более 45 млн рублей.

Продолжается и расширение круга участников. За первый месяц года на бирже аккредитовались 141 отечественная и 69 иностранных компаний. Всего по состоянию на 31 января на БУТБ аккредитовано более 38,4 тыс. компаний, из которых 9,1 тыс. – нерезиденты из 83 стран. Активно участвовали в торгах в январе свыше 6,5 тыс. компаний, включая 767 иностранную из 33 государств.