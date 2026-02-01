Внесены изменения в постановление Министерства образования от 19 октября 2022 г. № 391 «О перечне педагогических специальностей, при поступлении на которые зачисляются без вступительных испытаний отдельные категории абитуриентов». Это предусмотрено постановлением ведомства от 10 февраля 2026 г. № 31.

Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень дополнительно внесена позиция «Физическая культура. Военно-патриотическое воспитание», код специальности 6-05-0115-02 (всего на сегодняшний день в списке содержится 23 специальности, в частности, дошкольное образование, история, музейное дело и охрана историко-культурного наследия, инженерно-педагогическая деятельность, специальное и инклюзивное образование и др.).

На специальности, включенные в перечень, в учреждения высшего образования могут быть зачислены (в том числе поступающие в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием):

победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, проведенной Министерством образования в учебном году (при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они окончили), при поступлении на соответствующие специальности и для которых данный учебный предмет определен предметом профильного испытания;

лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью или диплом о среднем специальном образовании с отличием (при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они окончили).

Кроме того, на установленные специальности зачисляются в соответствии с договором о целевой подготовке лица, имеющие диплом о профессионально-техническом образовании с отличием, подтверждающий получение профессионально-технического образования с общим средним образованием (при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они окончили).

Постановление вступает в силу с 19 февраля 2026 г.