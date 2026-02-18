ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ПОД МИНСКОМ ВЫСТАВИЛИ НА ПРОДАЖУ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПАРК АКТИВНОГО ОТДЫХА «ЯКУТСКИЕ ГОРЫ»


13:31 19.02.2026

На портале B4Y.by появилось предложение: к продаже в Минской области представлен действующий горнолыжный комплекс в деревне Якуты. Объект, расположенный всего в 37 км от МКАД, обладает уникальным для региона холмистым ландшафтом и занимает благоустроенную территорию в 13,5 га. Цена BR2,854 млн ($1 млн.) За 20 лет работы парк превратился в полноценный многофункциональный кластер, способный генерировать прибыль круглый год.

Зимний профиль комплекса сосредоточен вокруг горнолыжной трассы длиной 500 метров с серьезным перепадом высот и профессиональным словацким подъемником Tatrapoma. Для любителей семейного отдыха предусмотрены отдельные тюбинговые спуски, что позволяет эффективно распределять потоки посетителей в пик сезона.

С таянием снега площадка плавно трансформируется в центр событийного маркетинга и корпоративного отдыха. Ресурс территории позволяет принимать фестивали до 4000 гостей, предлагая им развитую инфраструктуру: от уютного ресторана и деревянного павильона на 250 человек до открытого бассейна объемом 400 куб. м и банного комплекса. Спортивная составляющая дополнена полями для мини-футбола, волейбола и пейнтбольной площадкой, что делает объект востребованным для крупных тимбилдингов.

Техническая база комплекса полностью подготовлена к высоким нагрузкам и автономной работе. Объект оснащен собственной скважиной и подстанцией мощностью 250 кВт, что гарантирует бесперебойную эксплуатацию всех систем даже при максимальной загрузке.

Учитывая налаженные бизнес-процессы и статусную локацию, предложение представляет особый интерес для инвесторов, нацеленных на развитие внутреннего туризма в Беларуси.
