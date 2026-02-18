|О компании
|19.02.2026
|
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО 1,5 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
13:15 19.02.2026
В январе 2026 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 1,5 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 162,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 55,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 34,4% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 31,6 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 62,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 38,6% от общего ввода по республике.
