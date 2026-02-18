ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ БЫЛО ПОСТРОЕНО 1,5 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


13:15 19.02.2026

В январе 2026 г. организациями всех форм собственности Беларуси построено 1,5 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 162,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 55,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 34,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 31,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 62,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 38,6% от общего ввода по республике.
