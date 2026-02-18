ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Экономика РБ


НА МОГИЛЕВЩИНЕ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ»


13:08 19.02.2026

Решением Могилевского областного исполнительного комитета от 9 февраля 2026 г. № 5-9 в регионе проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» в размере 42,298 (в настоящее время – 41,629).

Данный индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

Справка Pravo.by

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 июля 1993 г. № 2468-XІІ «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, владеющие приватизационными чеками «Жилье», могут использовать их для:

уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства;

реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов;

долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели.

Приватизационные чеки «Жилье» не подлежат отчуждению, за исключением случаев дарения их по нотариально удостоверенному договору супругу (супруге), родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам, перехода права собственности

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 11 ноября 2025 г. № 47-13 «Об индексе роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» утратило силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2026
валюта курс
EUR 3.3696
USD 2.8466
RUB 3.7374
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3674 -0.0166
USD 2.8466 -0.0078
RUB 3.7374 +0.0137
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3620 3.3670
USD 2.8500 2.8500
RUB 3.7200 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 19.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1830
EUR/RUB 90.5000 90.5500
USD/RUB 76.5100 76.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
