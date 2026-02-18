ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


КГК ПРЕДОТВРАТИЛ НЕЭФФЕКТИВНОЕ РАСХОДОВАНИЕ BR1,5 МЛН ПРИ ЗАКУПКЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ Ж/Д ТЕХНИКИ


11:31 19.02.2026

В результате своевременного вмешательства Комитета госконтроля предотвращены излишние расходы в размере 1,5 млн. рублей на закупку комплектующих для производства железнодорожной техники

Как сообщает Telegram-канал КГК, в ходе очередного мониторинга было установлено, что при проведении в декабре 2025 г. отечественным производителем конкурса на приобретение колесных пар для вагонов не обеспечена объективная оценка всех обстоятельств предполагаемой сделки.

В частности, победитель со стоимостью контракта порядка 33 млн. рублей был определен по наименьшей цене (на 0,3% меньше цены конкурентов). В то же время предложения другого участника предполагали значительную отсрочку платежа и дополнительную выгоду предприятий Белорусской железной дороги.

После вмешательства КГК результат конкурса был аннулирован, а по итогам повторного конкурса цена контракта оказалась снижена на 1,5 млн. рублей. При этом победителем предоставлена отсрочка платежа в 120 календарных дней (в первоначальном конкурсе она составляла всего 15 дней).
