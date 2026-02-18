ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


БЖД ОТКРЫВАЕТ СЕТЬ КОФЕЕН САМООБСЛУЖИВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛАХ


10:41 19.02.2026

Белорусская железная дорога расширяет сервисные услуги и стремится сделать путешествие пассажиров более комфортным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, новая сеть кофеен самообслуживания – больше, чем просто автоматы с кофе: это личный бариста для каждого пассажира и пожелание «счастливого пути» от белорусской магистрали с чарующим ароматом свежесваренного напитка, приготовленного с любовью и заботой.

Кофейни оформлены в лаконичном корпоративном стиле Белорусской железной дороги – их легко узнать по яркому, современному дизайну, названию и товарному знаку «БЧ».

На сегодняшний день насладиться ароматным кофе уже можно в залах ожидания 11 вокзалов станций: Барановичи-Полесские, Барановичи-Центральные, Брест-Центральный, Витебск, Гомель, Гродно, Орша-Центральная, Пинск, Полоцк, Могилев и Молодечно. В ближайшее время кофейни самообслуживания появятся и на других вокзалах станций белорусской магистрали.

Белорусская железная дорога использует для приготовления кофе только 100% арабику высочайшего качества – такой напиток станет лучшим спутником в дороге.

Меню сети кофеен белорусской магистрали разработано с учетом разнообразия вкусов пассажиров. Для ценителей классики – крепкий эспрессо и ароматный американо. Для гурманов – нежный капучино, сливочный латте и шоколадный мокачино. Для детей и сладкоежек – согревающий горячий шоколад, шоколадное молоко и банановый раф.

Кофейни самообслуживания работают 24/7. Оплата максимально проста и безопасна – с помощью бесконтактных банковских карт или смартфонов.

Каждая чашка кофе от Белорусской железной дороги – это часть общей заботы о пассажирах. Кофейни самообслуживания становятся тем самым штрихом, который превращает ожидание в наслаждение, а обычную поездку – в комфортное путешествие.

Белорусская магистраль остается верна курсу на создание максимально комфортных условий на всех этапах путешествия и продолжит системное обновление и сервисов для обеспечения качественного обслуживания пассажиров.
