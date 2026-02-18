Под председательством заместителя министра энергетики Дениса Мороза состоялось заседание Совета ГПО «Белэнерго», на котором были подведены итоги работы отрасли.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, ключевым выводом встречи стала констатация надежности энергосистемы: в отчетном периоде удалось не только обеспечить бесперебойное снабжение потребителей, но и снизить количество отказов оборудования по сравнению с 2024 годом.

Стабильная работа подкреплена внушительными производственными показателями. Так, выработка электроэнергии составила 43,07 млн кВт•ч, а объем отпущенной тепловой энергии достиг 34,386 млн Гкал. Такие результаты стали возможны благодаря своевременному выполнению ремонтной кампании, которая была проведена в полном объеме и в строгом соответствии с графиками.

Особое внимание в ходе модернизации инфраструктуры было уделено сетевому хозяйству. За год специалисты отремонтировали и реконструировали более 301 км тепловых сетей, что превысило плановые показатели на 5%. Масштабные работы затронули и электросетевой комплекс: капитальный ремонт охватил свыше 20,9 тыс. км линий электропередачи всех классов напряжения, а после глубокой реконструкции в эксплуатацию были введены семь крупных подстанций 110–220 кВ.

Наряду с техническим обновлением, отрасль демонстрирует успехи в экономической сфере и вопросах энергетической безопасности. Программа импортозамещения выполнена на 141,2% — произведено продукции на сумму свыше 10 млн долларов США. Кроме того, в полном объеме реализованы задания по сдаче вторичных ресурсов.

Завершая обсуждение итогов, участники Совета обозначили ключевые приоритеты на ближайшую перспективу. Главным вектором развития отрасли останется дальнейшее повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, укрепление энергетической самостоятельности, модернизация генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры, цифровая трансформация отрасли.