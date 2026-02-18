|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МТС, БГУ И ПВТ ПРИГЛАШАЮТ СТУДЕНТОВ НА ХАКАТОН ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЕКТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО «ОБЛАКА»
09:46 19.02.2026
Компания МТС совместно с БГУ и ПВТ 4-6 марта проведут четвертый по счету Хакатон в Минске. Участвовать могут учащиеся всех высших учебных заведений страны. Команда, занявшая первое место, получит 5 тысяч рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, участникам нужно разработать концептуальный проект облачной платформы (IaaS), демонстрирующий принципы работы облачного провайдера. Решение должно включать веб-интерфейс для клиентов и панель администратора. Ключевые требования: мультитенантность, логическая изоляция клиентов, распределение и контроль ресурсов. Допускается частичная реализация, mock-интеграция с гипервизором и использование архитектурных схем вместо реальной инфраструктуры.
Разработка должна вестись на следующем стеке: бэкенд — Python (Django/Flask), Node.js или Golang, база данных — PostgreSQL, фронтенд — SPA на React, Angular. Схемы сетевой изоляции и архитектуры выполняются в Figma и других решениях. Интеграция с гипервизором может быть заменена моками или эмуляцией через Docker. Приоритетом будет работающее веб-приложение и качественная визуализация идеи.
Регистрация открыта по 3 марта на сайте проекта. Участники получат возможность прослушать лекции от опытных спикеров, получить обратную связь от экспертов и обзавестись новыми полезными знакомствами. Финал Хакатона состоится 6 марта на базе Стартап-центра ПВТ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2026
Курсы в банках
на 19.02.2026
Конвертация в банках
на 19.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте