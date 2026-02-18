ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТС, БГУ И ПВТ ПРИГЛАШАЮТ СТУДЕНТОВ НА ХАКАТОН ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЕКТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО «ОБЛАКА»


09:46 19.02.2026

Компания МТС совместно с БГУ и ПВТ 4-6 марта проведут четвертый по счету Хакатон в Минске. Участвовать могут учащиеся всех высших учебных заведений страны. Команда, занявшая первое место, получит 5 тысяч рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, участникам нужно разработать концептуальный проект облачной платформы (IaaS), демонстрирующий принципы работы облачного провайдера. Решение должно включать веб-интерфейс для клиентов и панель администратора. Ключевые требования: мультитенантность, логическая изоляция клиентов, распределение и контроль ресурсов. Допускается частичная реализация, mock-интеграция с гипервизором и использование архитектурных схем вместо реальной инфраструктуры.

Разработка должна вестись на следующем стеке: бэкенд — Python (Django/Flask), Node.js или Golang, база данных — PostgreSQL, фронтенд — SPA на React, Angular. Схемы сетевой изоляции и архитектуры выполняются в Figma и других решениях. Интеграция с гипервизором может быть заменена моками или эмуляцией через Docker. Приоритетом будет работающее веб-приложение и качественная визуализация идеи.

Регистрация открыта по 3 марта на сайте проекта. Участники получат возможность прослушать лекции от опытных спикеров, получить обратную связь от экспертов и обзавестись новыми полезными знакомствами. Финал Хакатона состоится 6 марта на базе Стартап-центра ПВТ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2026
валюта курс
EUR 3.3696
USD 2.8466
RUB 3.7374
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3674 -0.0166
USD 2.8466 -0.0078
RUB 3.7374 +0.0137
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3750
USD 2.8500 2.8550
RUB 3.7100 3.7250
подробнее

Конвертация в банках
на 19.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1880
EUR/RUB 90.5200 90.9000
USD/RUB 76.4000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте