Компания МТС совместно с БГУ и ПВТ 4-6 марта проведут четвертый по счету Хакатон в Минске. Участвовать могут учащиеся всех высших учебных заведений страны. Команда, занявшая первое место, получит 5 тысяч рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, участникам нужно разработать концептуальный проект облачной платформы (IaaS), демонстрирующий принципы работы облачного провайдера. Решение должно включать веб-интерфейс для клиентов и панель администратора. Ключевые требования: мультитенантность, логическая изоляция клиентов, распределение и контроль ресурсов. Допускается частичная реализация, mock-интеграция с гипервизором и использование архитектурных схем вместо реальной инфраструктуры.

Разработка должна вестись на следующем стеке: бэкенд — Python (Django/Flask), Node.js или Golang, база данных — PostgreSQL, фронтенд — SPA на React, Angular. Схемы сетевой изоляции и архитектуры выполняются в Figma и других решениях. Интеграция с гипервизором может быть заменена моками или эмуляцией через Docker. Приоритетом будет работающее веб-приложение и качественная визуализация идеи.

Регистрация открыта по 3 марта на сайте проекта. Участники получат возможность прослушать лекции от опытных спикеров, получить обратную связь от экспертов и обзавестись новыми полезными знакомствами. Финал Хакатона состоится 6 марта на базе Стартап-центра ПВТ.