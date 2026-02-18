Порядка 150 пятиклассников средней школы № 31 имени Хоружей в Витебске 18 февраля посетили интерактивное занятие «Киберкласс», посвященное цифровой безопасности в интернете. Его провёл для школьников цифровой оператор Life.

Проект «Киберкласс» реализуется при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, содействии Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, а также при контентной поддержке компании Kaspersky.

Как сообщает пресс-служба Life, занятие прошло в формате живого диалога: выступления спикеров, квизы и вопросы из зала помогли разобрать сложные темы на понятных примерах. Школьники узнали, как защищать личные данные, что такое «фишинг», как распознавать мошеннические схемы и отличать контент, созданный искусственным интеллектом, от настоящего.

«Дети активно пользуются интернетом, и важно помогать им ориентироваться в цифровой среде: проверять ссылки, понимать, что изображение может быть фейковым, и бережно относиться к личным данным, — отметила директор школы Людмила Ивановна Демидчик. — Проект «Киберкласс» в доступной форме дает детям полезные знания и развивает критическое мышление».

Эксперт Центра кибербезопасности Life Никита Комаров объяснил, как работают фишинговые сайты и вредоносные приложения, какие сообщения в мессенджерах должны насторожить и что делать, если данные все-таки оказались под угрозой.

Отдельное внимание уделили теме нейросетей: учащиеся разобрались, как создаются дипфейки, в чем польза искусственного интеллекта и по каким признакам можно распознать сгенерированные фото и видео.

«Life стремится делать цифровую среду не только лёгкой, но и максимально безопасной. Поэтому такие встречи особенно полезны. Привычка внимательно относиться к информации и своим данным формируется в детстве и потом остаётся надолго», — отмечают в пресс-службе Life.

Во время встречи школьники прошли несколько квизов по кибербезопасности и задавали вопросы специалистам, а в конце — получили подарки и сертификаты о прохождении «Киберкласса».

О ПРОЕКТЕ

«Киберкласс» — обучающая инициатива цифрового оператора Life, которая направлена на развитие цифровой грамотности школьников. Проект помогает школьникам научиться безопасно пользоваться интернетом, распознавать онлайн-угрозы, защищать персональные данные, не попадаться на уловки мошенников и критически воспринимать информацию.

В рамках занятий участники не только слушают экспертов, но и участвуют в интерактивах: проходят квизы, задают вопросы и получают реальные кейсы из жизни.

