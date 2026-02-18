|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ОТ ФИШИНГА ДО ДИПФЕЙКОВ: ЗАНЯТИЕ ПО ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ LIFE ВПЕРВЫЕ ПРОШЛО В ВИТЕБСКЕ
09:11 19.02.2026
Порядка 150 пятиклассников средней школы № 31 имени Хоружей в Витебске 18 февраля посетили интерактивное занятие «Киберкласс», посвященное цифровой безопасности в интернете. Его провёл для школьников цифровой оператор Life.
Проект «Киберкласс» реализуется при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, содействии Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, а также при контентной поддержке компании Kaspersky.
Как сообщает пресс-служба Life, занятие прошло в формате живого диалога: выступления спикеров, квизы и вопросы из зала помогли разобрать сложные темы на понятных примерах. Школьники узнали, как защищать личные данные, что такое «фишинг», как распознавать мошеннические схемы и отличать контент, созданный искусственным интеллектом, от настоящего.
«Дети активно пользуются интернетом, и важно помогать им ориентироваться в цифровой среде: проверять ссылки, понимать, что изображение может быть фейковым, и бережно относиться к личным данным, — отметила директор школы Людмила Ивановна Демидчик. — Проект «Киберкласс» в доступной форме дает детям полезные знания и развивает критическое мышление».
Эксперт Центра кибербезопасности Life Никита Комаров объяснил, как работают фишинговые сайты и вредоносные приложения, какие сообщения в мессенджерах должны насторожить и что делать, если данные все-таки оказались под угрозой.
Отдельное внимание уделили теме нейросетей: учащиеся разобрались, как создаются дипфейки, в чем польза искусственного интеллекта и по каким признакам можно распознать сгенерированные фото и видео.
«Life стремится делать цифровую среду не только лёгкой, но и максимально безопасной. Поэтому такие встречи особенно полезны. Привычка внимательно относиться к информации и своим данным формируется в детстве и потом остаётся надолго», — отмечают в пресс-службе Life.
Во время встречи школьники прошли несколько квизов по кибербезопасности и задавали вопросы специалистам, а в конце — получили подарки и сертификаты о прохождении «Киберкласса».
О ПРОЕКТЕ
«Киберкласс» — обучающая инициатива цифрового оператора Life, которая направлена на развитие цифровой грамотности школьников. Проект помогает школьникам научиться безопасно пользоваться интернетом, распознавать онлайн-угрозы, защищать персональные данные, не попадаться на уловки мошенников и критически воспринимать информацию.
В рамках занятий участники не только слушают экспертов, но и участвуют в интерактивах: проходят квизы, задают вопросы и получают реальные кейсы из жизни.
Проект «Киберкласс» реализуется при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, содействии Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, а также при контентной поддержке компании Kaspersky.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2026
Курсы в банках
на 19.02.2026
Конвертация в банках
на 19.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте