Комитетом госконтроля Витебской области проанализирована полнота уплаты в бюджет хозяйственными обществами (с долей государства в уставном фонде более 50%) платы, получаемой ими за сдачу в аренду недвижимого имущества.

Как сообщает Telegram-канал КГК, ситуация изучена в 33 хозяйственных обществах.

Законодательством предусмотрено, что такие хозяйственные общества – арендодатели недвижимого имущества обязаны обеспечить государственную регистрацию прав на принадлежащие им и сдаваемые в аренду объекты. Определен срок такой регистрации – в течение шести месяцев со дня заключения первого договора аренды объекта. В случае неосуществления в установленный срок государственной регистрации арендодатель обязан перечислить в бюджет всю сумму полученной арендной платы.

В ходе анализа ситуации факты отсутствия регистрации на сдаваемые в аренду объекты недвижимости установлены у 28 хозяйственных обществ, расположенных на территории 13 районов Витебской области. Суммарно они недоплатили в бюджет порядка 200 тыс. рублей арендной платы.

Данным субъектам направлены рекомендации по устранению нарушений (возмещение в бюджет арендной платы). Местным органам власти поручено обеспечить контроль за распоряжением имуществом