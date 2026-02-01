|О компании
|18.02.2026
Экономика РБ
ПОРЯДКА 30 ХОЗОБЩЕСТВ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НЕДОПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ ОКОЛО BR200 ТЫС. АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
16:03 18.02.2026
Комитетом госконтроля Витебской области проанализирована полнота уплаты в бюджет хозяйственными обществами (с долей государства в уставном фонде более 50%) платы, получаемой ими за сдачу в аренду недвижимого имущества.
Как сообщает Telegram-канал КГК, ситуация изучена в 33 хозяйственных обществах.
Законодательством предусмотрено, что такие хозяйственные общества – арендодатели недвижимого имущества обязаны обеспечить государственную регистрацию прав на принадлежащие им и сдаваемые в аренду объекты. Определен срок такой регистрации – в течение шести месяцев со дня заключения первого договора аренды объекта. В случае неосуществления в установленный срок государственной регистрации арендодатель обязан перечислить в бюджет всю сумму полученной арендной платы.
В ходе анализа ситуации факты отсутствия регистрации на сдаваемые в аренду объекты недвижимости установлены у 28 хозяйственных обществ, расположенных на территории 13 районов Витебской области. Суммарно они недоплатили в бюджет порядка 200 тыс. рублей арендной платы.
Данным субъектам направлены рекомендации по устранению нарушений (возмещение в бюджет арендной платы). Местным органам власти поручено обеспечить контроль за распоряжением имуществом
