Брестская транспортная прокуратура проверила организацию работы автодорожного предприятия региона по предупреждению и сокращению дебиторской задолженности и потребовала устранить выявленные нарушения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Брестской области, проведенный анализ причин и условий увеличения более чем в 2 раза с начала 2025 года размера просроченной дебиторской задолженности предприятия показал, что при заключении и исполнении договоров, в том числе с контрагентами-нерезидентами Республики Беларусь допущены просчеты, отрицательно влияющие на экономические интересы предприятия.

Предпосылкой к образованию просроченной внешней дебиторской задолженности явилась ненадлежаще организованная преддоговорная и договорная работа. В частности, финансовое положение, деловая репутация и платежеспособность контрагента не изучались, положениями договора поставки не были предусмотрены условия предварительной оплаты, отпуск продукции осуществлялся при наличии задолженности за ранее поставленную продукцию.

Прокуратура установила нарушения и при исполнении внешнеэкономического договора, в частности, безосновательное неоднократное заключение дополнительных соглашений, которыми иностранному контрагенту продлевались сроки оплаты при наличии задолженности за ранее поставленный товар.

Предприятие исказило данные государственной статистической отчетности, не отразив сведения об указанной просроченной внешней дебиторской задолженности, в связи с чем должностное лицо предприятия привлечено прокурором к ответственности по ч.1 ст. 24.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

По результатам проверки Брестский транспортный прокурор внес представление об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности – директор организации привлечен к дисциплинарной ответственности.