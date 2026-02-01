|О компании
|18.02.2026
Экономика РБ
МТС И БЕЛТЕЛЕКОМ РАСШИРЯЮТ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
13:30 18.02.2026
МТС и Белтелеком расширяют совместное предложение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, теперь все новые и действующие пользователи пакетов услуг ЯСНА в 22 городах смогут подключить две SIM-карты с абонплатой от 0 рублей в первый год. При этом новые абоненты ЯСНА дополнительно получат скидку 50% на пакеты от 200 Мбит/с.
Спецпредложение МТС и Белтелеком действует в Минске, областных центрах, Барановичах, Бобруйске, Речице, Светлогорске, Жлобине, Мозыре, а также еще 10 новых городах: Горках, Дзержинске, Жодино, Калинковичах, Молодечно, Новополоцке, Осиповичах, Пинске, Рогачеве и Солигорске.
Новым и действующим пользователям пакетов услуг ЯСНА в этих городах доступны две SIM-карты на тарифном плане «Безлимитище PRO» с безлимитной мобильной связью. Размер абонентской платы зависит от условий подключения и стартует с 0 рублей в первый год, далее — 21 рубль в месяц.
Оформить SIM-карты со скидкой можно в салонах связи МТС или офисах продаж Белтелеком в указанных городах, а подключить комплексное предложение двух операторов — через заявку на сайте или офисы Белтелеком.
Узнать подробные условия и сроки присоединения к акции можно на сайте МТС.
