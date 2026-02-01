ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
18.02.2026   
Экономика РБ


МТС И БЕЛТЕЛЕКОМ РАСШИРЯЮТ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


13:30 18.02.2026

МТС и Белтелеком расширяют совместное предложение.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, теперь все новые и действующие пользователи пакетов услуг ЯСНА в 22 городах смогут подключить две SIM-карты с абонплатой от 0 рублей в первый год. При этом новые абоненты ЯСНА дополнительно получат скидку 50% на пакеты от 200 Мбит/с.

Спецпредложение МТС и Белтелеком действует в Минске, областных центрах, Барановичах, Бобруйске, Речице, Светлогорске, Жлобине, Мозыре, а также еще 10 новых городах: Горках, Дзержинске, Жодино, Калинковичах, Молодечно, Новополоцке, Осиповичах, Пинске, Рогачеве и Солигорске.

Новым и действующим пользователям пакетов услуг ЯСНА в этих городах доступны две SIM-карты на тарифном плане «Безлимитище PRO» с безлимитной мобильной связью. Размер абонентской платы зависит от условий подключения и стартует с 0 рублей в первый год, далее — 21 рубль в месяц.

Оформить SIM-карты со скидкой можно в салонах связи МТС или офисах продаж Белтелеком в указанных городах, а подключить комплексное предложение двух операторов — через заявку на сайте или офисы Белтелеком.

Узнать подробные условия и сроки присоединения к акции можно на сайте МТС.
