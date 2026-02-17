ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ СОКРАТИЛСЯ НА 3,1%


12:30 18.02.2026

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь 2026 г. в текущих ценах составил 1789,5 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП снизился на 3,1% к уровню января 2025 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2026
валюта курс
EUR 3.3808
USD 2.8544
RUB 3.7237
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3840 +0.0055
USD 2.8544 0
RUB 3.7237 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3690
USD 2.8435 2.8450
RUB 3.7250 3.7295
подробнее

Конвертация в банках
на 18.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1840
EUR/RUB 90.2500 90.2900
USD/RUB 76.2500 76.2900
подробнее
