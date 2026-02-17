Экономика РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ СОКРАТИЛСЯ НА 3,1%

12:30 18.02.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь 2026 г. в текущих ценах составил 1789,5 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП снизился на 3,1% к уровню января 2025 г.