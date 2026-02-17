|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ СОКРАТИЛСЯ НА 3,1%
12:30 18.02.2026
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь 2026 г. в текущих ценах составил 1789,5 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП снизился на 3,1% к уровню января 2025 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2026
Курсы в банках
на 18.02.2026
Конвертация в банках
на 18.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте