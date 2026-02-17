|О компании
|18.02.2026
Экономика РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО СПИСОК СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ГОСПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
11:01 18.02.2026
Правительством установлен перечень организаций, которым предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, предоставленными на реализацию инвестиционных проектов на существующих и ранее начатых строительством животноводческих объектов в рамках Государственной программы "АПК будущего" на 2026-2030 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, в перечень включены 224 инвестиционных проекта, из них 204 - инвестиционные проекты по возведению профилакториев для телят.
Субсидии на указанные цели предоставляются за счет средств республиканского бюджета в размере ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения), а также средств местных бюджетов (на аналогичных условиях).
