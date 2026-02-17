|О компании
|18.02.2026
Экономика РБ
КАК В БЕЛАРУСИ БУДУТ НАРАЩИВАТЬ ЭКСПОРТ И СТИМУЛИРОВАТЬ ВНУТРЕННИЙ СПРОС, РАССКАЗАЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
10:56 18.02.2026
Как в Беларуси будут наращивать экспорт и стимулировать внутренний спрос, рассказал Премьер-министр Беларуси Александр Турчин, представляя Главе государства отчет Правительства, сообщает пресс-служба Правительства.
Здесь два традиционных направления - экспорт и внутренний рынок. "Первое - экспорт 103,7%. В основе - диверсификация поставок на рынки стран дальней дуги и СНГ. Соответствующие матрицы задач на 2026 год утверждены. Кроме того, мы закрепили конкретных должностных лиц за странами и регионами России. Для послов довели персональные задачи в стране пребывания - от наращивания поставок до создания сборочных производств. Для всех командируемых определили стратегические задачи, ориентированные на экономический результат. Пересмотрели инструменты поддержки экспорта. Чтобы не замыкаться на одном российском рынке и стимулировать экспортеров к поиску новых, дифференцировали размеры финансовой поддержки по принципу: чем дальше рынок и сложнее продукция, тем больше поддержка из бюджета", - отметил Премьер-министр.
Второе направление - внутренний рынок. "В условиях сжатия российского рынка выстроили работу по стимулированию внутреннего спроса. С согласия Главы государства мы реализуем масштабную программу по переоснащению аграриев отечественной техникой. Основной акцент - энергонасыщенные трактора и крупногабаритная техника. Более 2,5 тыс. единиц. На эти цели предусмотрено более 2 млрд бел. руб.", - проинформировал Глава белорусского Правительства.
Дополнительно к указу №146 Правительством разработан специальный кредитный продукт, предоставляющий возможность любому субъекту хозяйствования приобрести в лизинг на льготных условиях современную крупногабаритную технику.
