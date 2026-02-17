ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3,5%


10:43 18.02.2026

В Беларуси январе 2026 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1939,5 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем 2025 г. в сопоставимых ценах на 3,5%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1916,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 3,8% больше, чем в январе предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 160,3 тыс. тонн, что на 4,3% больше, чем в январе 2025 г., молока – 768,3 тыс. тонн (на 3,3% больше), яиц получено 313,7 млн. штук (на 0,5% больше).

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,8%, яиц – 95,4%.

На 1 февраля 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 3,9 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2 млн. голов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2026
валюта курс
EUR 3.3808
USD 2.8544
RUB 3.7237
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3840 +0.0055
USD 2.8544 0
RUB 3.7237 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3750
USD 2.8350 2.8480
RUB 3.7150 3.7190
подробнее

Конвертация в банках
на 18.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1860
EUR/RUB 90.9000 91.0001
USD/RUB 76.3000 76.6989
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте