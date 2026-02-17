В Беларуси январе 2026 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1939,5 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем 2025 г. в сопоставимых ценах на 3,5%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1916,8 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 3,8% больше, чем в январе предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 160,3 тыс. тонн, что на 4,3% больше, чем в январе 2025 г., молока – 768,3 тыс. тонн (на 3,3% больше), яиц получено 313,7 млн. штук (на 0,5% больше).

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,8%, яиц – 95,4%.

На 1 февраля 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 3,9 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2 млн. голов.