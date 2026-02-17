|О компании
|18.02.2026
Экономика РБ
МТЗ СЭКОНОМИЛ БОЛЕЕ 3,5 МЛН РУБЛЕЙ ЗА СЧЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2025 ГОДУ
09:27 18.02.2026
Благодаря реализации энергосберегающих мероприятий Минский тракторный завод сэкономил более 3,5 млн рублей. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник газотехнического отдела управления главного энергетика ОАО «МТЗ» Андрей Борисевич.
«По итогам выполнения заводской программы по энергосбережению в прошлом году на предприятии реализовали более 40 энергосберегающих мероприятий. Экономия топливно-энергетических ресурсов с учетом переходящего эффекта от мероприятий, внедренных в 2024-м, превысила 6,3 тыс. т условного топлива, или более 3,5 млн белорусских рублей в денежном выражении. За 2025-й МТЗ достиг показателя по энергосбережению в минус 6,2 % при целевом задании Министерства промышленности в минус 6», — рассказал Андрей Борисевич.
В целом на предприятиях «МТЗ-ХОЛДИНГА» за прошлый год сэкономлено более 8,5 тыс. т условного топлива. Годовой показатель по энергосбережению составил минус 6,7 % при плане минус 6,1 %.
