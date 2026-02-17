ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
18.02.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Экономика РБ


МТЗ СЭКОНОМИЛ БОЛЕЕ 3,5 МЛН РУБЛЕЙ ЗА СЧЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2025 ГОДУ


09:27 18.02.2026

Благодаря реализации энергосберегающих мероприятий Минский тракторный завод сэкономил более 3,5 млн рублей. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник газотехнического отдела управления главного энергетика ОАО «МТЗ» Андрей Борисевич.

«По итогам выполнения заводской программы по энергосбережению в прошлом году на предприятии реализовали более 40 энергосберегающих мероприятий. Экономия топливно-энергетических ресурсов с учетом переходящего эффекта от мероприятий, внедренных в 2024-м, превысила 6,3 тыс. т условного топлива, или более 3,5 млн белорусских рублей в денежном выражении. За 2025-й МТЗ достиг показателя по энергосбережению в минус 6,2 % при целевом задании Министерства промышленности в минус 6», — рассказал Андрей Борисевич.

В целом на предприятиях «МТЗ-ХОЛДИНГА» за прошлый год сэкономлено более 8,5 тыс. т условного топлива. Годовой показатель по энергосбережению составил минус 6,7 % при плане минус 6,1 %.
