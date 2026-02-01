ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ТУРЧИН: ОПТИМИЗИРУЕМ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МИНСКЕ С ПЕРЕОРИЕНТАЦИЕЙ НА МАЛЫЕ ГОРОДА И ГОРОДА-СПУТНИКИ


17:15 17.02.2026

Строительство жилья в Минске оптимизируют и переориентируют на малые города и города-спутники. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Александр Турчин на отчете Правительства Главе государства, сообщает пресс-служба Правительства.

"Оптимизируем строительство в Минске с переориентацией на малые города и города-спутники. Основной упор на арендное жилье для специалистов в регионах: утвержден ввод не менее 650 тыс. кв.м такого жилья, в том числе 400 тыс. кв.м в рамках государственного заказа", - сказал Александр Турчин.

Что касается инфраструктуры, строительство будет осуществляться в рамках принятой Госинвестпрограммы и региональных инвестпрограмм. На эти цели предусмотрено порядка 7 млрд бел. руб. В основном это объекты социальной направленности - больницы, школы и дороги.

Отдельно Глава белорусского Правительства остановился на теме инвестиций. "На 2026 год запланирована реализация более чем 630 коммерческих производственных проектов на сумму 10 млрд бел. руб. Треть из них должны завершиться уже в этом году. Для финансовой поддержки новых проектов по повышению локализации и технологичности продукции, а также развития туризма Правительством запущены специальные кредитные продукты под льготную ставку 6-7% годовых. При этом наращивание объемов инвестиционного финансирования установлено для банков в качестве KPI", - подчеркнул Премьер-министр.

В декабре 2025 года на заседании Всебелорусского народного собрания Главой государства Правительству поставлены конкретные задачи, решение которых лежит в плоскости кардинального повышения качества, технологичности и экспортного потенциала отечественной продукции, а также создания условий для комфортной жизни населения в любом уголке страны. "Правительство в выполнении поставленных задач исходит из следующего: максимальная собранность, требовательность, жесткие задачи и контроль. От руководителей всех уровней - безусловное выполнение поставленных задач. Все цели достижимы и подкреплены ресурсами. Во главе угла - сбалансированность и экономическая эффективность", - заключил Александр Турчин.
