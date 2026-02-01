ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО РАСКРИТИКОВАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР ЗА ПАДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И «ЗАМОРОЗКУ» НА СКЛАДАХ


17:07 17.02.2026

Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством Правительства раскритиковал состояние дел в промышленности. Глава государства указал на опасное сочетание производственного спада с ростом долговых обязательств и затовариванием складов. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Открывая обсуждение, Александр Лукашенко подчеркнул, что промышленный сектор, являющийся фундаментом экономики, демонстрирует тревожное замедление. Если во втором полугодии прошлого года динамика отрасли опустилась до 98,2%, то начало 2026 года лишь подтвердило негативный тренд — в январе зафиксировано падение еще на 3,4%. По оценке Президента, в критическом положении находится уже половина предприятий обрабатывающей промышленности.

Снижение объемов производства сопровождается потерей позиций на приоритетных направлениях, в первую очередь — в России. Падение выпуска ключевых товаров привело к тому, что только предприятия Минпрома не досчитались на российском рынке порядка $1 млрд. Однако финансовые потери связаны не только с низкими продажами, но и с грубыми ошибками в торговой политике: часть продукции была отгружена без своевременной оплаты. «На старые грабли наступаем. Это уже преступление», — констатировал Глава государства.

Неэффективная работа на внешних рынках закономерно привела к рекордному росту складских запасов, которые фактически обескровливают экономику предприятий. На данный момент на складах «заморожено» продукции на сумму $4 млрд (около 12 млрд бел. руб.). Ситуация продолжает ухудшаться: только за прошлый год запасы выросли на 2,5 млрд бел. руб., а в январе текущего года к этой сумме добавилось еще 800 млн бел. руб.

В завершение Президент обратил внимание на еще один критический фактор, подрывающий финансовую устойчивость страны, — проблему возврата валюты. В дополнение к нереализованному товару и складским остаткам, государство столкнулось с невозвратом почти $500 млн экспортной выручки. Глава государства потребовал от Правительства и профильных министерств немедленного принятия жестких мер по сокращению просроченной дебиторской задолженности и возобновлению роста в индустриальном секторе.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2026
валюта курс
EUR 3.3808
USD 2.8544
RUB 3.7237
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3840 +0.0055
USD 2.8544 0
RUB 3.7237 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3720 3.3800
USD 2.8480 2.8550
RUB 3.7110 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 17.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1860
EUR/RUB 90.9000 91.1500
USD/RUB 76.7000 76.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
