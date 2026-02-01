|О компании
|17.02.2026
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО РАСКРИТИКОВАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР ЗА ПАДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И «ЗАМОРОЗКУ» НА СКЛАДАХ
17:07 17.02.2026
Александр Лукашенко в ходе совещания с руководством Правительства раскритиковал состояние дел в промышленности. Глава государства указал на опасное сочетание производственного спада с ростом долговых обязательств и затовариванием складов. Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Открывая обсуждение, Александр Лукашенко подчеркнул, что промышленный сектор, являющийся фундаментом экономики, демонстрирует тревожное замедление. Если во втором полугодии прошлого года динамика отрасли опустилась до 98,2%, то начало 2026 года лишь подтвердило негативный тренд — в январе зафиксировано падение еще на 3,4%. По оценке Президента, в критическом положении находится уже половина предприятий обрабатывающей промышленности.
Снижение объемов производства сопровождается потерей позиций на приоритетных направлениях, в первую очередь — в России. Падение выпуска ключевых товаров привело к тому, что только предприятия Минпрома не досчитались на российском рынке порядка $1 млрд. Однако финансовые потери связаны не только с низкими продажами, но и с грубыми ошибками в торговой политике: часть продукции была отгружена без своевременной оплаты. «На старые грабли наступаем. Это уже преступление», — констатировал Глава государства.
Неэффективная работа на внешних рынках закономерно привела к рекордному росту складских запасов, которые фактически обескровливают экономику предприятий. На данный момент на складах «заморожено» продукции на сумму $4 млрд (около 12 млрд бел. руб.). Ситуация продолжает ухудшаться: только за прошлый год запасы выросли на 2,5 млрд бел. руб., а в январе текущего года к этой сумме добавилось еще 800 млн бел. руб.
В завершение Президент обратил внимание на еще один критический фактор, подрывающий финансовую устойчивость страны, — проблему возврата валюты. В дополнение к нереализованному товару и складским остаткам, государство столкнулось с невозвратом почти $500 млн экспортной выручки. Глава государства потребовал от Правительства и профильных министерств немедленного принятия жестких мер по сокращению просроченной дебиторской задолженности и возобновлению роста в индустриальном секторе.
