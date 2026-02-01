|О компании
Экономика РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В 2025 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 9,6%
14:44 17.02.2026
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2025 году составили 109,6% к уровню 2024 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 66,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 21,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,5%.
