Экономика РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ В 2025 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 9,6%


14:44 17.02.2026

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в 2025 году составили 109,6% к уровню 2024 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 66,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 21,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,5%.
Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2026
валюта курс
EUR 3.3808
USD 2.8544
RUB 3.7237
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3840 +0.0055
USD 2.8544 0
RUB 3.7237 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3720 3.3800
USD 2.8480 2.8550
RUB 3.7110 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 17.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1860
EUR/RUB 90.9000 91.1500
USD/RUB 76.7000 76.9500
подробнее
