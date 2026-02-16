|О компании
|17.02.2026
Экономика РБ
#НАУЧИСВОИХБЛИЗКИХ: МТС МАСШТАБИРУЕТ ИНИЦИАТИВУ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В СОЦЦЕНТРАХ МИНСКА
14:01 17.02.2026
Компания МТС запустила новый этап социальной инициативы #НаучиСвоихБлизких. Она помогает старшему поколению осваивать цифровые технологии. Впервые офлайн-занятия в Минске проходят сразу на нескольких площадках и параллельно онлайн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в офлайн-формате проект стартовал в центре социального обслуживания населения Заводского района и продолжился — в Первомайском. Программа курса построена по уровневому принципу. Начинающие «юзеры» будут учиться пользоваться смартфонами и планшетами: вводить контакты, фотографировать, «серфить» по интернету, заводить электронную почту и регистрироваться в соцсетях. На продвинутом уровне — оформлять заявки в 115.бел, управлять мобильным банкингом, использовать геосервисы, искать лекарства в «аптечных» приложениях, делать онлайн-заказы, совершать видеозвонки и применять нейросети.
Главным же лейтмотивном курса станет кибербезопасность. Каждый «урок» так или иначе затрагивает вопросы хранения данных, цифровой гигиены и противодействия мошенничеству. Эти вопросы только набирают актуальность.
Всего программа включает 10 занятий. Помогать осваивать «цифровой мир» будет опытный преподаватель и «одногруппники»: проект в том числе помогает участникам знакомиться друг с другом и формировать собственное комьюнити. По окончании курса слушатели получат сертификат об успешном освоении материала.
О проекте:
#НаучиСвоихБлизких — социальная инициатива МТС, направленная на повышение цифровой грамотности старшего поколения. Программа помогает людям уверенно пользоваться современными технологиями. Только в 2025 году обучение прошли более 300 человек, а всего за время реализации проекта выдано почти 800 сертификатов об успешном прохождении курса.
Присоединиться к обучению можно бесплатно как офлайн, так и онлайн — из любой точки Беларуси. Узнать подробнее и зарегистрироваться для участия в следующих потоках можно на сайте МТС.
