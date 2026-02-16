|О компании
|17.02.2026
|
Экономика РБ
ГРУЗООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ СНИЗИЛСЯ НА 0,5%
12:14 17.02.2026
В Беларуси грузооборот в январе 2026 г. составил 5180,4 млн. тонно-километров, или 99,5% к соответствующему периоду 2025 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в январе 2026 г. пассажирооборот составил 2114,5 млн. пассажиро-километров, или 112,4% к соответствующему периоду 2025 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 137,3 млн. человек, или 100,7% к январю 2025 г.
|
|
