С 1 января в Беларусь прибыли 15 910 иностранных граждан из 38 европейских стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, с начала действия безвиза нашу страну посетили 1 274 079 жителей Европы. Из Латвии прибыли 409 366 иностранцев, из Литвы — 668 090, из Польши — 136 029. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 60 594 человека.

Безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран действует до 31 декабря 2026 года включительно.