Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь 2026 года в текущих ценах составил 23,3 млрд. рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 1,2% меньше к уровню января 2025 г.

Индекс-дефлятор ВВП в январе 2026 г. по отношению к январю 2025 г. составил 109,9%.