|17.02.2026
Экономика РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ СОКРАТИЛСЯ НА 1,2%
11:23 17.02.2026
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь 2026 года в текущих ценах составил 23,3 млрд. рублей.
Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 1,2% меньше к уровню января 2025 г.
Индекс-дефлятор ВВП в январе 2026 г. по отношению к январю 2025 г. составил 109,9%.
