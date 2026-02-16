|О компании
|17.02.2026
Экономика РБ
КГК ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНА СХЕМА НЕЗАКОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ ГЛАВБУХА СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ
10:40 17.02.2026
Комитетом госконтроля Гродненской области совместно с правоохранительными органами региона вскрыта незаконная схема обогащения бухгалтером одной из организаций, предоставляющей услуги в сфере строительства зданий.
Как сообщает Telegram-канал КГК, установлено, что главный бухгалтер в период 2020-2021 гг. регулярно перечисляла на личные карт-счета завышенные суммы своей заработной платы. В общей сложности размер незаконных перечислений составил почти 20 тыс. рублей. Суммы завышений в месяц составляли от 200 рублей до 6 тыс. рублей в зависимости от остатков денежных средств на счетах организации.
По результатам проверки в отношении главного бухгалтера возбуждено уголовное дело.
