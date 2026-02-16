ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,2%


09:47 17.02.2026

Розничный товарооборот в Беларуси в январе 2026 г. составил 7,9 млрд. рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к уровню января 2025 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения за январь 2026 г. составил 28,1 рубля против 25,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,8% розничного товарооборота республики, в январе 2026 г. составил 7,6 млрд. рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе 2026 г. составил 12,3 млрд. рублей, или 90,8% в сопоставимых ценах к уровню января 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе 2026 г. составил 570 млн. рублей
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2026
валюта курс
EUR 3.3868
USD 2.8544
RUB 3.7243
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3785 -0.0106
USD 2.8544 -0.0074
RUB 3.7243 +0.0044
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3720 3.3800
USD 2.8480 2.8550
RUB 3.7110 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 17.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1860
EUR/RUB 90.9000 91.1500
USD/RUB 76.7000 76.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте