|17.02.2026
|
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,2%
09:47 17.02.2026
Розничный товарооборот в Беларуси в январе 2026 г. составил 7,9 млрд. рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к уровню января 2025 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения за январь 2026 г. составил 28,1 рубля против 25,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,8% розничного товарооборота республики, в январе 2026 г. составил 7,6 млрд. рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе 2026 г. составил 12,3 млрд. рублей, или 90,8% в сопоставимых ценах к уровню января 2025 г.
Товарооборот общественного питания в январе 2026 г. составил 570 млн. рублей
|
