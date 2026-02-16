Розничный товарооборот в Беларуси в январе 2026 г. составил 7,9 млрд. рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к уровню января 2025 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения за январь 2026 г. составил 28,1 рубля против 25,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,8% розничного товарооборота республики, в январе 2026 г. составил 7,6 млрд. рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе 2026 г. составил 12,3 млрд. рублей, или 90,8% в сопоставимых ценах к уровню января 2025 г.

Товарооборот общественного питания в январе 2026 г. составил 570 млн. рублей