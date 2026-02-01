|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА 2025 ГОД СОСТАВИЛА 6,8%
15:14 16.02.2026
За 2025 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за искл. организаций, являющихся участниками холдингов)) составила 8,3%, рентабельность продаж – 6,8%.
Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 января 2026 г. составила 100,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 10,4 млрд. рублей, или 10,4% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 января 2026 г. составила 120 млрд. рублей, в том числе просроченная – 11,8 млрд. рублей, или 9,8% от общего объема кредиторской задолженности.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2026
Курсы в банках
на 16.02.2026
Конвертация в банках
на 16.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте