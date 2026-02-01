ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА 2025 ГОД СОСТАВИЛА 6,8%


15:14 16.02.2026

За 2025 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за искл. организаций, являющихся участниками холдингов)) составила 8,3%, рентабельность продаж – 6,8%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 января 2026 г. составила 100,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 10,4 млрд. рублей, или 10,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2026 г. составила 120 млрд. рублей, в том числе просроченная – 11,8 млрд. рублей, или 9,8% от общего объема кредиторской задолженности.
