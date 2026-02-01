ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГРОДНО В ЯНВАРЕ 2026 ГОДА ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ ЗАМЕТНОЕ ОЖИВЛЕНИЕ


13:53 16.02.2026

Рынок жилой недвижимости Гродно в январе 2026 года продемонстрировал заметное оживление.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, за первый месяц года в областном центре было реализовано 355 квартир, что на 120 сделок больше показателей декабря. Наибольший интерес покупатели проявили к двухкомнатным (152 объекта) и трехкомнатным (113 объектов) квартирам.

Такое оживление спроса сопровождалось заметным изменением ценовой политики. После декабрьского пика средняя стоимость квадратного метра в городе снизилась почти на 5%, составив 905$.

Наиболее выраженную коррекцию продемонстрировал сегмент двухкомнатных квартир, где цена за квадрат упала на 8,6% до 962$, в то время как стоимость трехкомнатного жилья осталась практически стабильной — 887 $ (-0,2%).

Несмотря на общее снижение средних цен, в январе был зафиксирован ряд статусных сделок в премиальном сегменте. Так, абсолютным ценовым лидером стала четырехкомнатная квартира на улице Кольцевой, проданная почти за 136 000$. В сегменте трехкомнатных квартир зафиксирована цена в 120 000$ (ул. Воинов-Интернационалистов), что в пересчете на площадь составило рекордные 1685$ за квадратный метр. Также выделяется сделка на улицах Якубовского и Пороховой, где стоимость квартир превысила 95 тыс. $.

Эксперты отмечают, что текущая ситуация — рост числа сделок при одновременном снижении стоимости метра — свидетельствует о высокой готовности покупателей выходить на рынок, пользуясь выгодной корректировкой цен. Если наметившаяся динамика сохранится, первый квартал 2026 года имеет все шансы стать одним из самых активных для гродненской недвижимости за последние годы.
