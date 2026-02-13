ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 3,4%


13:34 16.02.2026

В январе 2026 г. объем промышленного производства Беларуси в текущих ценах составил 16,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 96,6% к уровню января 2025 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, объем производства в горнодобывающей промышленности снизился на 1,3%, в обрабатывающей промышленности уменьшился на 7,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом вырос на 17,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений сократился на 2,9%.
