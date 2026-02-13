|О компании
|16.02.2026
Экономика РБ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОДАЖЕ СЕЛЬХОЗЗАПЧАСТЕЙ ЗАДОЛЖАЛА ГОСУДАРСТВУ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
13:07 16.02.2026
Факты неуплаты налогов и необоснованного возврата НДС выявлены и пресечены управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области. В совершении финансовых преступлений подозреваются фактический собственник и руководитель компании, осуществляющей производство и оптовую торговлю запасными частями к сельхозтехнике.
Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, установлено, что в противоправной деятельности они использовали реквизиты подконтрольной российской фирмы, которой управляли и через которую якобы проводили фиктивные сделки по отгрузке запасных частей по заниженным ценам и в адрес которой выплачивали фиктивные торговые премии. Фактически же запчасти реализовывались потребителям на территории Российской Федерации по рыночной стоимости.
Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил свыше 500 тыс. рублей.
Кроме того, руководители компании представляли в налоговую инспекцию декларации и заявления о возврате из бюджета сумм НДС, содержащие недостоверную информацию (основанную на фиктивных документах о реализации запчастей в адрес подконтрольной российской компании). В результате этих действий коммерсантам из бюджета необоснованно возвращен НДС в сумме более 450 тыс. рублей.
По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в отношении фактического собственника и руководителя общества возбуждены уголовные дела.
Ущерб возмещен в полном объеме. Ведется предварительное расследование.
