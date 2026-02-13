ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.02.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОДАЖЕ СЕЛЬХОЗЗАПЧАСТЕЙ ЗАДОЛЖАЛА ГОСУДАРСТВУ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ НАЛОГОВ


13:07 16.02.2026

Факты неуплаты налогов и необоснованного возврата НДС выявлены и пресечены управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области. В совершении финансовых преступлений подозреваются фактический собственник и руководитель компании, осуществляющей производство и оптовую торговлю запасными частями к сельхозтехнике.

Как сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля, установлено, что в противоправной деятельности они использовали реквизиты подконтрольной российской фирмы, которой управляли и через которую якобы проводили фиктивные сделки по отгрузке запасных частей по заниженным ценам и в адрес которой выплачивали фиктивные торговые премии. Фактически же запчасти реализовывались потребителям на территории Российской Федерации по рыночной стоимости.

Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил свыше 500 тыс. рублей.

Кроме того, руководители компании представляли в налоговую инспекцию декларации и заявления о возврате из бюджета сумм НДС, содержащие недостоверную информацию (основанную на фиктивных документах о реализации запчастей в адрес подконтрольной российской компании). В результате этих действий коммерсантам из бюджета необоснованно возвращен НДС в сумме более 450 тыс. рублей.

По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в отношении фактического собственника и руководителя общества возбуждены уголовные дела.

Ущерб возмещен в полном объеме. Ведется предварительное расследование.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2026
валюта курс
EUR 3.3940
USD 2.8618
RUB 3.7199
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3891 -0.012
USD 2.8618 -0.0026
RUB 3.7199 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3780 3.3840
USD 2.8520 2.8550
RUB 3.7150 3.7170
подробнее

Конвертация в банках
на 16.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1865
EUR/RUB 91.0000 91.0900
USD/RUB 76.8000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте