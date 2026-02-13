Экономика РБ

СПРАВКУ О НЕПОЛУЧЕНИИ ПЕНСИИ МОЖНО ОФОРМИТЬ ОНЛАЙН НА ПОРТАЛЕ «Е-ПАСЛУГА»

12:56 16.02.2026 На едином портале электронных услуг "Е-Паслуга" доступны к заказу новые административные процедуры. Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, доступны следующие процедуры: 200.2.27 "Выдача справки о неполучении пенсии" 200.2.43 "Выдача справки о размере ежемесячного денежного содержания". Органом-регулятором является Министерство труда и социальной защиты, уполномоченными органами - органы по труду, занятости и социальной защите. Административные процедуры доступны для физических лиц (с использованием личной электронной цифровой подписи, ID-карты либо уникального идентификатора, выданного после 30 октября 2024 года).