Экономика РБ


СПРАВКУ О НЕПОЛУЧЕНИИ ПЕНСИИ МОЖНО ОФОРМИТЬ ОНЛАЙН НА ПОРТАЛЕ «Е-ПАСЛУГА»


12:56 16.02.2026

На едином портале электронных услуг "Е-Паслуга" доступны к заказу новые административные процедуры.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, доступны следующие процедуры:

200.2.27 "Выдача справки о неполучении пенсии"

200.2.43 "Выдача справки о размере ежемесячного денежного содержания".

Органом-регулятором является Министерство труда и социальной защиты, уполномоченными органами - органы по труду, занятости и социальной защите.

Административные процедуры доступны для физических лиц (с использованием личной электронной цифровой подписи, ID-карты либо уникального идентификатора, выданного после 30 октября 2024 года).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2026
валюта курс
EUR 3.3940
USD 2.8618
RUB 3.7199
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3891 -0.012
USD 2.8618 -0.0026
RUB 3.7199 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3780 3.3840
USD 2.8520 2.8550
RUB 3.7150 3.7170
подробнее

Конвертация в банках
на 16.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1865
EUR/RUB 91.0000 91.0900
USD/RUB 76.8000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
