Уникальная лаборатория структурной и функциональной биологии белка открылась на биологическом факультете БГУ, сообщает пресс-служба университета.

Как отметил ректор БГУ Андрей Король, новая структура БГУ решает ряд стратегически важных задач в области образования, науки и производства.

«Благодаря своим функциональным возможностям она обеспечивает непрерывность и взаимосвязь этой триады. И сегодня можно смело говорить о том, что у нас в стране на базе БГУ на полную мощь начинает работать отечественная биотехнологическая школа. Это было бы невозможным без прямого участия нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко и его волевого решения. Огромная благодарность главе государства за вовлеченность и небезразличие в создании этого уникального, научно-образовательного, интеллектуального центра, где наши студенты смогут реализоваться как специалисты и вывести на совершенно новый уровень биологическую науку», – подчеркнул Андрей Король.

Отметим, это единственная в масштабах Беларуси комплексная технологическая площадка по реализации полного цикла исследований белка. Здесь его будут получать, детально проводить анализ, изучать структуру, динамику и функциональное взаимодействие. К слову, сегодня почетным гостям церемонии студенты-биологи представили первые научные-образовательные результаты работы на инновационном оборудовании. Их презентация прошла в формате стендовых докладов.

Открытие лаборатории обусловлено необходимостью качественной и современной подготовки студентов в рамках совместной экспериментальной образовательной программы БГУ и Пекинского университета (Китай) в области биотехнологий. Это обучение предусматривает приобретение навыков работы на уникальном оборудовании с целью целостного изучения белковых молекул, с высочайшей точностью проводить многоуровневые исследования, максимально приближенные к физиологическим процессам. Студенты научатся культивировать клетки, синтезировать белок вне организма в контролируемых стерильных условиях и клонировать гены. Важной особенностью лаборатории является ее междисциплинарность. Одновременно учиться и проводить научные эксперименты смогут студенты-биологи разных профилизаций: микробиологи, биотехнологи, биоинженеры, биохимики. Такой интегрированный подход использования сразу нескольких методов формирует у молодых специалистов умение командной работы и совместного создания новых биотехнологических продуктов.

Открытие лаборатории поддержал Александр Лукашенко для создания площадки по подготовке специалистов по инновационным и востребованным технологичным направлениям. При комплектации лаборатории и ее оснащении во многом был использован опыт китайского вуза-партнера. Оборудование также послужит основой для практико-ориентированной научной работы студентов в рамках их исследований, а впоследствии – кандидатских и докторских диссертаций.

Инновационная лаборатория, как отметил ректор БГУ Андрей Король, во многом будет способствовать развитию отечественной биологической науки и гарантом интеллектуальной безопасности страны. В настоящее время в БГУ реализуется проект Центра биологии, который позволит обеспечить студентов профильных специальностей всеми необходимыми условиями для обучения и научной работы. Речь идет о высокотехнологичных кабинетах и лабораториях по изучению ключевых направлений биологии. С этой целью в БГУ активно строится учебно-лабораторный корпус, который станет основой для Центра биологии. В будущем здесь разместят инновационное оборудование, будут проходить учебные занятия, организованы исследовательские опыты и эксперименты с участием студентов и молодых ученых-биологов. Первые занятия в новом корпусе запланированы на 2027/2028 учебный год. «По окончании всех строительных работ, оснащения оборудованием будет создан Центр биологии, который объединит все имеющиеся и в перспективе построенные корпуса, виварий, оранжерею в единую уникальную научно-образовательную структуру», – резюмировал Андрей Король.