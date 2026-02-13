ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


КГК ВЫЯВИЛ СИСТЕМНЫЕ НЕДОСТАТКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ


11:47 16.02.2026

Комитет государственного контроля проводит мониторинг готовности сельхозорганизаций к весенне-полевым работам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, с начала февраля Комитетом госконтроля проверено 116 сельхозорганизаций. Выявлены нарушения и недостатки.

Так, в отдельных хозяйствах недостаточными темпами ведется подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин к весеннему севу. Например, в КСУП «Кузьминичи» Добрушского района на момент проверки (10.02.2026) были неисправны все 3 имеющихся энергонасыщенных трактора, в КСУП «Красная Армия» Рогачевского района (на 10.02.2026) – все 4.

Также установлено, что в каждом четвертом из проверенных хозяйств не соблюдался график ремонта сельхозмашин. Причины низких темпов ремонта техники – отсутствие запасных частей и недостаток механизаторов. Для проведения весенних полевых работ в хозяйствах республики недостает более 2,7 тыс. механизаторов.

Как показал анализ ситуации, в целом по стране на 10.02.2026 в ремонте нуждалось 12 процентов тракторов, 21 процент комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, 34 процента почвообрабатывающе-посевных агрегатов.

В некоторых хозяйствах выявлены приписки готовности сельскохозяйственной техники. Например, в ОАО «Агро-Турна» Каменецкого района на 09.02.2026 не были подготовлены 2 из 5 культиваторов. Однако по оперативной информации на указанную дату числились исправными 4 культиватора. В Чаусском районе в ОАО «Агросервис» на машинном дворе 08.02.2026 находилась в ремонте зерновая сеялка, в ОАО «Мирный Агро» одному из двух погрузчиков требовался ремонт двигателя. При этом в оперативной отчетности вся эта техника числилась как исправная.

Недостаточными темпами ведется заготовка минеральных удобрений. Например, в сельхозорганизациях Витебской и Гомельской областей на 10.02.2026 имелось менее 40% всех видов удобрений к потребности. Ряд организаций не имеет необходимого объема семян сельскохозяйственных культур.

О результатах контроля проинформировано Правительство и облисполкомы. Перед местными органами власти поставлена задача принять меры по завершению ремонта техники, обеспечения хозяйств необходимым количеством удобрений, средств защиты растений и семенами. Важный вопрос, требующий оперативного решения, – привлечение к весенним работам недостающего числа механизаторов.

КГК продолжит контроль за ходом подготовки к предстоящей посевной кампании.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2026
валюта курс
EUR 3.3940
USD 2.8618
RUB 3.7199
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3891 -0.012
USD 2.8618 -0.0026
RUB 3.7199 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3950
USD 2.8540 2.8600
RUB 3.7100 3.7130
подробнее

Конвертация в банках
на 16.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1880
EUR/RUB 91.0000 91.5900
USD/RUB 76.7000 77.0900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
