Комитет государственного контроля проводит мониторинг готовности сельхозорганизаций к весенне-полевым работам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, с начала февраля Комитетом госконтроля проверено 116 сельхозорганизаций. Выявлены нарушения и недостатки.

Так, в отдельных хозяйствах недостаточными темпами ведется подготовка тракторов и сельскохозяйственных машин к весеннему севу. Например, в КСУП «Кузьминичи» Добрушского района на момент проверки (10.02.2026) были неисправны все 3 имеющихся энергонасыщенных трактора, в КСУП «Красная Армия» Рогачевского района (на 10.02.2026) – все 4.

Также установлено, что в каждом четвертом из проверенных хозяйств не соблюдался график ремонта сельхозмашин. Причины низких темпов ремонта техники – отсутствие запасных частей и недостаток механизаторов. Для проведения весенних полевых работ в хозяйствах республики недостает более 2,7 тыс. механизаторов.

Как показал анализ ситуации, в целом по стране на 10.02.2026 в ремонте нуждалось 12 процентов тракторов, 21 процент комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, 34 процента почвообрабатывающе-посевных агрегатов.

В некоторых хозяйствах выявлены приписки готовности сельскохозяйственной техники. Например, в ОАО «Агро-Турна» Каменецкого района на 09.02.2026 не были подготовлены 2 из 5 культиваторов. Однако по оперативной информации на указанную дату числились исправными 4 культиватора. В Чаусском районе в ОАО «Агросервис» на машинном дворе 08.02.2026 находилась в ремонте зерновая сеялка, в ОАО «Мирный Агро» одному из двух погрузчиков требовался ремонт двигателя. При этом в оперативной отчетности вся эта техника числилась как исправная.

Недостаточными темпами ведется заготовка минеральных удобрений. Например, в сельхозорганизациях Витебской и Гомельской областей на 10.02.2026 имелось менее 40% всех видов удобрений к потребности. Ряд организаций не имеет необходимого объема семян сельскохозяйственных культур.

О результатах контроля проинформировано Правительство и облисполкомы. Перед местными органами власти поставлена задача принять меры по завершению ремонта техники, обеспечения хозяйств необходимым количеством удобрений, средств защиты растений и семенами. Важный вопрос, требующий оперативного решения, – привлечение к весенним работам недостающего числа механизаторов.

КГК продолжит контроль за ходом подготовки к предстоящей посевной кампании.