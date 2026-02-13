|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НА ПОРТАЛЕ «Е-ПАСЛУГА» ДОСТУПНЫ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ МЖКХ БЕЛАРУСИ
11:04 16.02.2026
На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» с 13 февраля 2026 года доступны к заказу административные процедуры Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступны следующие процедуры:
200.6.10 «Проведение профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и выдача свидетельства о прохождении профессиональной аттестации»;
200.1.1.5 «Принятие решения о принятии на учет (восстановление на учете) граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, о внесении изменений в состав семьи, с которым гражданин состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о включении в отдельные списки учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, о разделении (объединении) очереди, о переоформлении очереди с гражданина на совершеннолетнего члена его семьи»;
200.1.1.18 «Принятие решения о предоставлении арендного жилья».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2026
Курсы в банках
на 16.02.2026
Конвертация в банках
на 16.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте