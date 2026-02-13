Экономика РБ

НА ПОРТАЛЕ «Е-ПАСЛУГА» ДОСТУПНЫ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ МЖКХ БЕЛАРУСИ

11:04 16.02.2026 На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» с 13 февраля 2026 года доступны к заказу административные процедуры Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступны следующие процедуры: 200.6.10 «Проведение профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального хозяйства и выдача свидетельства о прохождении профессиональной аттестации»; 200.1.1.5 «Принятие решения о принятии на учет (восстановление на учете) граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, о внесении изменений в состав семьи, с которым гражданин состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о включении в отдельные списки учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, о разделении (объединении) очереди, о переоформлении очереди с гражданина на совершеннолетнего члена его семьи»; 200.1.1.18 «Принятие решения о предоставлении арендного жилья».