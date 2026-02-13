ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
16.02.2026   
Экономика РБ


ЕАБР: ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН В БЕЛАРУСИ СНИЖАЮТСЯ ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД


11:00 16.02.2026

Инфляция в Беларуси в январе 2026 г. замедлилась до 6,4% после 6,8% месяцем ранее.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, темпы роста цен снижаются второй месяц подряд. Продовольственная инфляция замедлилась до 8,6% (после 9% в декабре), чему способствовало дальнейшее снижение темпов роста цен на сезонные овощи и фрукты — до 3,7% с 4,9%. Цены на непродовольственные товары выросли на 2,5% (после 3% месяцем ранее), на фоне укрепления обменного курса. В секторе услуг инфляция ускорилась до 8,2% с 8% в декабре. Перенос срока планового повышения тарифов на ЖКУ с января на март ограничил рост цен на услуги.

«Базовая инфляция вернулась на траекторию замедления — до 6,9% после 7,3%. Прогнозируем инфляцию вблизи обновленной цели (7%) в 2026 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
