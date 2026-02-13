ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ СОЗДАДУТ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ИНФОСИСТЕМУ ДЛЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ


10:11 16.02.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров "О государственных автоматизированных информационных системах в сфере образования", сообщает пресс-служба Правительства.

Постановлением определяется порядок создания, формирования, использования и эксплуатации государственной автоматизированной информационной системы "Информационное ядро Республиканской информационно-образовательной среды".

Основной целью системы является технологическое, информационное и аналитическое обеспечение процессов цифровизации и цифровой трансформации национальной системы образования.

Введение данной системы в эксплуатацию позволит сформировать единое информационное пространство в сфере образования, систематизировать сведения в разрезе учреждений образования, районов, областей и поддерживать их в актуальном состоянии. Это обеспечит автоматизацию взаимодействия государственных органов и организаций, учреждений образования и иных субъектов образовательных отношений. Также станет возможным автоматизированный сбор пакета документов для ряда административных процедур.
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2026
валюта курс
EUR 3.3940
USD 2.8618
RUB 3.7199
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3891 -0.012
USD 2.8618 -0.0026
RUB 3.7199 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3950
USD 2.8540 2.8600
RUB 3.7100 3.7130
подробнее

Конвертация в банках
на 16.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1810 1.1880
EUR/RUB 91.0000 91.5900
USD/RUB 76.7000 77.0900
подробнее
