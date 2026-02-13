Экономика РБ

В БЕЛАРУСИ СОЗДАДУТ АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ИНФОСИСТЕМУ ДЛЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

10:11 16.02.2026 Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление Совета Министров "О государственных автоматизированных информационных системах в сфере образования", сообщает пресс-служба Правительства. Постановлением определяется порядок создания, формирования, использования и эксплуатации государственной автоматизированной информационной системы "Информационное ядро Республиканской информационно-образовательной среды". Основной целью системы является технологическое, информационное и аналитическое обеспечение процессов цифровизации и цифровой трансформации национальной системы образования. Введение данной системы в эксплуатацию позволит сформировать единое информационное пространство в сфере образования, систематизировать сведения в разрезе учреждений образования, районов, областей и поддерживать их в актуальном состоянии. Это обеспечит автоматизацию взаимодействия государственных органов и организаций, учреждений образования и иных субъектов образовательных отношений. Также станет возможным автоматизированный сбор пакета документов для ряда административных процедур.