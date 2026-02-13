Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание в Правительстве, посвященное выполнению в январе 2026 года доведенных плановых показателей по производству и экспорту продукции. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Для участия в обсуждении были приглашены руководители отраслевых министерств, ведомств и предприятий.

Александр Турчин жестко поставил вопрос о персональной ответственности министров и руководителей предприятий за результаты работы промышленности в январе текущего года.

В ходе совещания были заслушаны отчеты руководителей промышленных министерств и ведомств. Руководители отдельных промышленных предприятий доложили о причинах падения объемов производства в январе 2026 года.

Премьером приняты заверения отдельных участников совещания об обеспечении выполнения показателей промышленного производства в феврале на уровне не ниже января и поступательном увеличении объемов производства в первом квартале и последующих периодах текущего года. По итогам февраля будет дана жесткая оценка выполнения данных заверений.

При этом по ходу совещания имел место конструктивный диалог по обсуждению отдельных проблемных вопросов работы предприятий, требующих решения на правительственном уровне.