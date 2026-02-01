ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


УРОЖАЙ КРУГЛЫЙ ГОД. ТУРЧИН ОЦЕНИЛ ПРОИЗВОДСТВО ОАО «ДОРОРС»


16:26 13.02.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин с рабочей поездкой посетил ОСП "Тепличное хозяйство" ОАО "ДОРОРС", где ознакомился с процессом выращивания овощей и технологиями их возделывания, сообщает пресс-служба Правительства.

Общая площадь теплиц ОСП "Тепличное хозяйство" ОАО "ДОРОРС" - 44 га. 98% занято под овощную продукцию, а оставшиеся 2% - под розы, ягоды и салатные культуры.

Премьер-министру продемонстрировали современную салатную линию с гибридной досветкой, высококачественные огурцы и томаты, а также результаты эксперимента по досветке перца.

Для повышения урожайности уже третий год в хозяйстве масштабно используется технология досветки. Более 50% теплиц сейчас работает на ней - это искусственное освещение в зимний период, когда солнца мало. Раньше этот показатель составлял около 10%. Технология используется не только для овощей, но и для цветов. В основном применяются натриевые лампы. На новой салатной линии - гибридная досветка (натриевые лампы плюс светодиодные светильники). Перцы перевели на нее около двух лет назад, а в конце 2026 года планируют перевести на эту технологию и баклажаны.

Кроме того, в планах хозяйства увеличить площади посадки томатов - в конце года будет введена новая теплица. Там, как и полагается, будут выращивать томаты с технологией досветки, рассказала заместитель директора ОСП "Тепличное хозяйство" ОАО "ДОРОРС" Екатерина Шавенько. "Наши томаты, огурцы и ягоды отличаются от импортных тем, что они наши, родные, и поэтому вкуснее. Кстати, землянику садовую мы тоже выращиваем на досветке. В 2025 году урожай превысил 40 т, и в этом году планируем не меньше. Мы - единственные в республике, кто производит ягоду в зимних теплицах с досветкой", - обратила внимание она.

При этом овощи тепличного хозяйства поставляются в торговую сеть круглый год без перерыва.

В ходе посещения ОАО «ДОРОРС» Премьеру доложена текущая ситуация с производством продукции защищенного грунта в межсезонный период 2025/2026 года. Отмечено, что принятые на уровне Правительства меры по поддержке данной отрасли позволили полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка в огурце ресурсами отечественных производителей.

По томатам уровень обеспечения планируется нарастить в два раза до 71%. Работа по развитию тепличного хозяйства будет продолжена. Акцент будет сделан на расширении ассортимента томатов, перцев, баклажанов, ягод и зеленной продукции.

Решен ряд организационных и финансовых вопросов по стимулированию производителей продукции защищенного грунта.

Кроме того, ОАО «ДОРОРС» введена линия по производству зеленной продукции на площади 1,4 га, что увеличивает в 2 раза объемы республиканского производства. Поставка свежей салатной продукции в торговлю планируется с 20 февраля 2026 г. по приемлемым ценам.
