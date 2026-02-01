бел. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, все случаи выявлены при проведении специальных мероприятий вблизи белорусско-российской границы.

Три авто с грушами остановили витебские таможенники. Одно из них принадлежало белорусскому перевозчику, у которого не было никаких сопроводительных документов на товар, а два других - российским, представившим документы, не соответствующие осуществляемым перевозкам.

Фрукты в обход законодательства намеревался вывезти в трех грузовиках еще один индивидуальный предприниматель из Беларуси. На перемещение груш он не представил могилевским таможенникам ни одного документа.

Аналогичное нарушение зафиксировали сотрудники Гомельской таможни в Речицком районе - уже третья в этом году попытка белорусского перевозчика вывезти груши незаконно закончилась неудачно.

По всем фактам таможенными органами начаты административные процессы в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь. Перевозчикам придется уплатить штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.