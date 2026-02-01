Экономика РБ

РУКОВОДСТВО МИНЭКОНОМИКИ 14 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

14:36 13.02.2026 Заместитель министра экономики Мажинская Мария Александровна 14 февраля 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «О финансовой поддержке инвестиционных проектов». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.