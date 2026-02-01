ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


РУКОВОДСТВО МИНЭКОНОМИКИ 14 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»


14:36 13.02.2026

Заместитель министра экономики Мажинская Мария Александровна 14 февраля 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «О финансовой поддержке инвестиционных проектов».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2026
валюта курс
EUR 3.3940
USD 2.8618
RUB 3.7199
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3891 -0.012
USD 2.8618 -0.0026
RUB 3.7199 -0.0008
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3870 3.3950
USD 2.8550 2.8600
RUB 3.7100 3.7130
подробнее

Конвертация в банках
на 13.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1875
EUR/RUB 91.4000 91.4997
USD/RUB 77.0000 77.0900
подробнее
