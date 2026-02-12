ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В МИНСКЕ ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ»


12:20 13.02.2026

Решением Минского городского исполнительного комитета от 5 февраля 2026 г. № 382 установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» в размере 45,310 (в настоящее время – 47,465).

Как сообщает Национальный правовой портал, этот индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

Справка Pravo.by

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 июля 1993 г. № 2468-XІІ «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, владеющие приватизационными чеками «Жилье», могут использовать их для:

уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства;

реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов;

долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели.

Приватизационные чеки «Жилье» не подлежат отчуждению, за исключением случаев дарения их по нотариально удостоверенному договору супругу (супруге), родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам, перехода права собственности в порядке наследования либо по решению суда

Решение Минского городского исполнительного комитета от 6 ноября 2025 г. № 4521 «Об индексации именных приватизационных чеков «Жилье» признается утратившим силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2026
валюта курс
EUR 3.4029
USD 2.8644
RUB 3.7207
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4011 -0.0099
USD 2.8644 -0.006
RUB 3.7207 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3980
USD 2.8520 2.8610
RUB 3.7100 3.7140
подробнее

Конвертация в банках
на 13.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1890
EUR/RUB 91.3000 91.6003
USD/RUB 77.0000 77.1010
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
