Комитет госконтроля Гомельской области совместно с УБЭП УВД Гомельского облисполкома выявили хищение денежных средств на одном из промышленных предприятий Гомеля. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

В ходе контрольных и оперативных мероприятий установлено, что генеральный директор предприятия давал указания подчиненным работникам на оформление в 2023-2025 гг. бестоварных сделок по закупке комплектующих (составлены подложные конкурсные документы, договоры поставок, документы об использования материалов в производстве) с аффилированными коммерческими структурами, в рамках которых госпредприятием на их расчетные счета необоснованно перечислено почти 1,4 млн. рублей.

В отношении генерального директора предприятия и других фигурантов возбуждено уголовное дело. Проверка госпредприятия продолжается.