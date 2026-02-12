|О компании
|13.02.2026
|
Экономика РБ
КГК И УБЭП ПРЕСЕКЛИ ХИЩЕНИЕ СРЕДСТВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ ГОМЕЛЯ
11:48 13.02.2026
Комитет госконтроля Гомельской области совместно с УБЭП УВД Гомельского облисполкома выявили хищение денежных средств на одном из промышленных предприятий Гомеля. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.
В ходе контрольных и оперативных мероприятий установлено, что генеральный директор предприятия давал указания подчиненным работникам на оформление в 2023-2025 гг. бестоварных сделок по закупке комплектующих (составлены подложные конкурсные документы, договоры поставок, документы об использования материалов в производстве) с аффилированными коммерческими структурами, в рамках которых госпредприятием на их расчетные счета необоснованно перечислено почти 1,4 млн. рублей.
В отношении генерального директора предприятия и других фигурантов возбуждено уголовное дело. Проверка госпредприятия продолжается.
|
|
